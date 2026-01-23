『アスパラガスビスケット』がポテトスナックに変身 うましお味＆新食感のクセになるおいしさ
ギンビスは、新商品『ポテパラガス』を、26日より全国のコンビニエンスストア限定で順次販売する。
【写真】ロングセラーの『アスパラガスビスケット』
同商品は、ポテトの入った生地を薄焼きビスケットの技術で焼き上げた新食感のスナック。油で揚げないノンフライ製法で、カリッとサクッとした軽い食感のポテトスナックに仕上げた。
おなじみの『ミニアスパラガスビスケット』とはひと味違ううましお味で、ついつい食べてしまうクセになるおいしさを楽しめる。また、食べやすく、持ち運びしやすいカップ形態にすることで、仕事の合間からレジャーシーンまで、場所を選ばず気軽に楽しめる商品となっている。
『アスパラガスビスケット』は1968年に発売のビスケット。当時のビスケットといえば、丸形や楕円形、四角の形状が主流だった中、経営方針である「3つのI」のひとつ「Independent（独創性）」の考えのもと革新的なスティック型で発売した。発売当初から現在まで巾着のパッケージはデザインがほとんど変わっていない。
素朴な甘じょっぱさが魅力で、からだに優しい食物繊維とカルシウムを配合。8つの節があることが特長で、”外はカリッと、中はサクッと”した食感が楽しめる。
