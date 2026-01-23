ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

兄とまともな会話ができなかった私

同じ家に住みながら、会話がほとんどない夫婦、親子、兄弟姉妹がいるというのは、とても理解できる。

私は20歳を過ぎた頃から51歳までの約30年間、4歳年上の兄と同じ家に住みながら、まともな会話をしたことがなかった。私から話しかけても「うるさい」と言われ、相手にされなかった。

父は、自分の息子（私の兄）が子供の頃から短気ですぐに怒り、家族以外の人にはおとなしいのが気に入らなかった。そのため、兄とほとんど口をきかなかった。

ではどうしていたかというと、兄は母とは話をするので、母が兄の言葉を父と私に伝え、父と私の言葉を母が兄に伝えていたのだ。

私は、母が生きている間はよいが、母が亡くなったら、どうやって兄と話をしたらよいのかと思い、かなり悩んでいた。

兄は何もかもが私と逆で、背が高く、スタイルが良く、スポーツができ、学校の成績は中の上で、ギターが弾け、歌がうまかった。家にたびたび来る友人たちも感じが良かった。

兄は大学受験の時に高望みをして大学を選び、合格できず、2年浪人してから大学に入学した。浪人したとはいえ、私は兄の運の良さをうらやましく思っていた。



「すごくカッコ良くて、立派な人に…」

運の良さの一つが、友人たちが良いアルバイトを紹介してくれたことだった。大学生の頃は、アルバイト代の良い建設会社で働いたり、イベント会場でソロで歌ったり、写真を学んでいたので撮影を頼まれてバンドのコンサートツアーについて行くなどしていた。

ある日、母が「ロックバンドらしいけど、お兄ちゃんが『すごくカッコ良くて、立派な人に会った』と興奮して話していたよ」と私に伝えた。

母によると、バンドのメンバーは遊びに行ってしまい楽屋にいないのに、ひとりだけ楽屋に残り、ギターを弾き、なにか書いたり、歌ったりしている人がいたそうだ。

兄も行くところがないから座っていた。するとその人が、兄のところに来て、「兄ちゃん、カメラマンになりたいのかい？」と話しかけた。兄は「なりたいです」と答えた。



（写真：stock.adobe.com）

するとその人は、「じゃあ、いい写真を撮らしてやるよ」と言うと、鏡に向かい、カッコ良く髪をかき上げ、いろいろなポーズを取り、写真を撮らせてくれたそうである。その写真はどこかに使われるらしいと母は言っていた。

後日、母は兄に再度その人の名前を聞き、メモをして私に見せた。「キャロルの矢沢永吉」と書いてあった。ファンの方々には怒られそうだが、母も私も当時、ロックバンドとなると全く知らなかった。

大学卒業後、変わってしまった兄

兄は大学を卒業する頃になると、家に連れて来る友人たちのタイプがガラリと変わり、暗い雰囲気の人たちとなった。その人たちに誘われ、教祖のような人の自宅に通い、心を奪われていった。

そして、企業に就職することをやめ、プロカメラマンの助手をする仕事も放り出し、家を出て、一人暮らしを始めた。

家に戻った時には、統合失調症を発症していて、精神科病院に半年間入院。その後、自宅にいたが、亡くなるまで社会に出て活躍することはなかった。

私が40代に入ると父が難病になり、同時に父の借金が発覚し、自宅を売却して引っ越すという大変な時も、兄は母としか話をしなかった。父が6年間の闘病の末に亡くなり、兄も私も独身なので3人家族になったが、やはり兄と私の会話はなかった。

ところが私が51歳の時に、想像もしなかったことで、まともな会話ができるようになった。



（写真：stock.adobe.com）

兄の心を動かしたドラマ

私は恋愛ドラマに全く興味がなかったのだが、韓国ドラマ『冬のソナタ』が、日本でも衛星放送で話題なのは知っていた。2004年に地上波のＮＨＫ総合テレビで放送された時に見て、物語の展開と俳優の魅力に引かれ、毎週の楽しみとなった。

ドラマの第４回の時に、私がテレビを見ていると、風呂から出てきた兄がテレビの前の椅子に座り見始めた。そしてドラマが終わると、「これまでのあらすじを教えてくれ」と、私に言ったのである。私は驚き、そばにいた母も驚いた。

私があらすじを教えると、兄が「来週も見る」と明るい顔で言った。それから、毎週、兄は『冬のソナタ』を見て、「主題歌が言葉はわからないけどいいなあ」、「彼女はどちらの男を選ぶのだろう」、「来週はどうなるのだ」と、私に話しかけるようになった。

『冬のソナタ』の放送が終わっても、兄と私は他の韓国ドラマをテレビで見るようになった。私が残業でドラマが見られない時は、兄はその回の内容を詳しく話してくれた。

兄はテレビの録画操作ができず、今のような見逃し配信もなかったからである。『冬のソナタ』が奇跡を起こし、兄と私は別のことでも普通に会話ができるようになった。

昨年大晦日のNHK紅白歌合戦で、特別企画として矢沢永吉さんが出演した。私は6年前に70歳で亡くなった兄の遺影をテレビの前に置いて一緒に見た。

歌う姿の偉大さとカッコ良さに、兄が矢沢永吉さんに心酔していれば、楽しい人生を送れたのではないかと思い、涙が止まらなくなった。



（写真：stock.adobe.com）

