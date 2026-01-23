東京駅『名探偵プリキュア！』出現でネット騒然「気合い入りすぎだろ」「キュアアルカナシャドウのビジュほんとにバグってる」
アニメ『プリキュア』シリーズの新作『名探偵プリキュア！』が2月1日から放送されることを記念して、『名探偵プリキュア！』に出会える大型広告・キャンペーンが全国各地で展開することが発表された。東京駅に『プリキュア』広告が登場すると、ネット上では驚きの声があがっている。
【写真】センス抜群な絵柄！東京のほか名古屋・博多にも登場した『名探偵プリキュア』大型広告
1月23日から21日間、東京駅一番街 のぞみ広場・北ゲート・北通りに『名探偵プリキュア！』の広告が掲載。改札口に面したのぞみ広場では、『名探偵プリキュア！』のかわいいイラストがお出迎え。改札側・東京おかしランド側の両面がラッピングされている。
北ゲートでは、2025年放送のプリキュアシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』とのバトンタッチイラストを掲載。『キミとアイドルプリキュア♪』主人公キュアアイドルと、『名探偵プリキュア！』主人公キュアアンサーが、1年間のご挨拶をする。
北通りでは、あんごうを集めるキャンペーンを開催。７文字のあんごうを集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」で伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーをノベルティとして配布される。
東京駅に『プリキュア』広告が出たことで、ネット上では「朝東京駅の八重洲中央地下の改札出たら名探偵プリキュアの広告あって朝から得した気分！」「東京駅であんごう解いてプリスト東京でシールもらった」「気合い入りすぎだろ」「キュアアルカナシャドウのビジュほんとにバグってる」などの声があがっている。
＜東京駅広告 掲載場所＞
のぞみ広場・JR側ゲート、のぞみ広場・東京おかしランド側ゲート、北ゲート、東京キャラクターストリート内北通り柱
＜東京駅広告 掲載期間＞
2026年1月23日（金）〜2026年2月12日（木）
※掲載広告の前での写真撮影は、他のお客様の通行の妨げとならないよう、すみやかにお願いいたします。
＜あんごうキャンペーンについて＞
北通りに掲載しているあんごう7文字を集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」であんごうを伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーをお渡しいたします。
【写真】センス抜群な絵柄！東京のほか名古屋・博多にも登場した『名探偵プリキュア』大型広告
1月23日から21日間、東京駅一番街 のぞみ広場・北ゲート・北通りに『名探偵プリキュア！』の広告が掲載。改札口に面したのぞみ広場では、『名探偵プリキュア！』のかわいいイラストがお出迎え。改札側・東京おかしランド側の両面がラッピングされている。
北通りでは、あんごうを集めるキャンペーンを開催。７文字のあんごうを集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」で伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーをノベルティとして配布される。
東京駅に『プリキュア』広告が出たことで、ネット上では「朝東京駅の八重洲中央地下の改札出たら名探偵プリキュアの広告あって朝から得した気分！」「東京駅であんごう解いてプリスト東京でシールもらった」「気合い入りすぎだろ」「キュアアルカナシャドウのビジュほんとにバグってる」などの声があがっている。
＜東京駅広告 掲載場所＞
のぞみ広場・JR側ゲート、のぞみ広場・東京おかしランド側ゲート、北ゲート、東京キャラクターストリート内北通り柱
＜東京駅広告 掲載期間＞
2026年1月23日（金）〜2026年2月12日（木）
※掲載広告の前での写真撮影は、他のお客様の通行の妨げとならないよう、すみやかにお願いいたします。
＜あんごうキャンペーンについて＞
北通りに掲載しているあんごう7文字を集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」であんごうを伝えると、『名探偵プリキュア！』のキービジュアルステッカーをお渡しいたします。