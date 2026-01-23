【実家じまい】実家を売却を決意。両親の施設も決まって、「娘」としての役割に一区切り。寂しさと達成感が胸にこみ上げて…＜第10話まんが＞【2025年下半期BEST】
2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年11月23日）********いつかはやってくる「実家じまい」、一筋縄ではいかないことも…。56歳の村木陽子さんは、子どもが独立して夫と2人、穏やかな日々を過ごしていました。しかし、兄の突然死をきっかけに、距離のあった実家から頼られるように。前話では、陽子さんは実家の両親に「一緒に住むのは難しい」と宣言。両親は折れたようで……
* * * * * * *
相続権のある姪たちに連絡を取ると…
前話からの続き。
実家での決意と両親への提案を、私は夫にも伝えました。
あっけないほどの反応でした。
義姉があらかじめ伝えていたのか、あるいは長女が何かを察していたのかもしれません。
その冷めた口調には、むしろ確執から解放されたような安堵さえ感じられました。
姪たちからは距離を置けた安堵を感じた↓↓↓
施設はすんなり決まった
この家ともお別れか…↓↓↓
私が最後まで責任を持つ
期せずして背負うことになった実家じまいは、親への思いに折り合いをつけ、自分なりのけじめをつけるための時間でもあったのだと、今は思います。
兄に託されるはずだった役目を私が果たしたのは偶然ではなく、きっと私に必要なことだったのでしょう。
寂しさと達成感の両方を胸に抱えながら、ようやく私は「娘」としての役割に区切りをつけることができました。
――これからは、誰かの代わりではなく、ひとりの人間として。新しい一歩を踏み出していこうと思います。