内閣官房が発表した『孤独・孤立の実態把握に関する全国調査』によると、約1割の人が不安や悩みの相談相手が「いない」と回答。そのうち19.5％の人は孤独感が「しばしば・常にある」と回答しています。深い関係でなくても、距離が離れていても。ほんの少しのつながりが、大きな支えになることがあります。田川千佳さん（仮名・青森県・会社員・48歳）は、20年以上前からの、一度も会ったことがないけれど、心の支えとなっている友人がいるそうで――。

* * * * * * *

丸みを帯びたくせ字を見るたびになごんで

私には、一度も会ったことがない友人がいる。知り合ったのは20年以上前。雑誌の「ペンパル募集コーナー」がきっかけだ。

私はおしゃべりだが、大勢でワイワイするタイプではない。社会人として忙しい日々を送るなか、お互いのことをゆっくり話せる友人を心のどこかで求めていた。手紙という距離感も、ちょうどよかったのかもしれない。

ペンネームと年齢、居住地、ひと言メッセージに目を通し、関西地方に住むＫちゃんに「友だちになりませんか」と申し込んだ。彼女を選んだのは、「同い年」という単純な理由だ。

それ以来、Ｋちゃんとはもう何百通も手紙をやりとりしている。20代の頃は仕事や恋愛の話をした。30代は結婚と家庭の話。家族の写真を年賀状にして送り合い、子どもの成長に驚いたり喜んだり。40代の今は、子どもの進学や自身の健康の話で盛り上がっている。

二十数年の間にお互い名字が変わり、住所も何度か変わったが、そのたびにちゃんと伝え、連絡が途切れることはなかった。

丸みを帯びたくせ字には、彼女の可愛らしい性格が表れていて、見るたびに心がなごむ。SNSではわからない《人》を感じる瞬間だ。恋する乙女だった20代の頃と変わらない字で、今は「白髪が」とか「シワが」とか嘆いている。それが妙におかしくてたまらない。

数年前からは、メールやLINEでもやりとりするようになった。お互いが住む地域で災害があったときに、一報を入れるためだ。また、着られなくなった子ども服を、「これ、いる？」と写真に撮って送ったりもする。

こうしてスマホでいつでも連絡がとれるのに、あえて手紙を書く。最近はもっぱら姑の愚痴やお金の話が多い。送る前に読み返して、「こんな毒の塊みたいな文章をわざわざ人様に送りつけるなんて……」と申し訳なく思うこともあるが、最後は必ず「でも頑張ろうね！」とニコちゃんマークを描いて締める。

そして自分の愚痴だけでなく、できるだけ相手を励ます言葉も書くようにしている。

私とＫちゃんは、ケンカしたり気まずくなったりしたことがない。それもそのはず。私たちは2〜3ヵ月に一度、お互いの近況報告をしているが、どんなに重要な話も《事後報告》なのだ。

若くして離婚したＫちゃんが、知り合って数ヵ月の男性と再婚を決めたとき、本当は「ちょっと待って、よく考えたの？」と言いたかった。しかし、再婚を知らせる手紙には幸せオーラが溢れていて、私が口を挟む隙もない。

夫婦円満の秘訣は干渉しすぎないことだとよく聞くが、それはどの人間関係にも当てはまるのかもしれない。

先日は、Ｋちゃんから宅配便が届いた。箱の中には、子どものおさがりのスキーウェアやスカート、そして地元で人気のお菓子が見事に隙間なく詰められている。その技術に思わず笑い、感心した。

小さな箱にどれだけ詰められるか、どれ、私もやってみよう。地元で有名な乾物、おすすめの本、ちょっと高価なコーヒーなどを入れてみる。これは時々開催される、小さな「ふるさと自慢大会」だ。遠い地に住んでいるのに、一番心に近いところにいる。なんとも不思議な感覚だ。

突然、深夜に着信が。おそるおそる出てみると

私たちは直接会ったことも話したこともないが、一度こんな出来事があった。文通を始めて10年ほどが過ぎた、ある日の深夜。携帯電話にＫちゃんから着信があったのだ。こんな時間に何かあったのだろうか。

「はい、もしもし。……Ｋちゃん？」

真っ暗な寝室で話しかける。私の心臓の鼓動が相手に聞こえているのではないかと思うような、緊張の瞬間。電話の向こうからは、ガサガサという音だけが聞こえる。急病で倒れたのだろうか。遠くにいる私に何ができるだろう。

いろいろ考えを巡らせていると、1分ほどで電話は切れた。こちらからかけ直すべきか――。迷っているうちにメールが届いた。「ごめん！ 子どもがいたずらしちゃって。びっくりしたよね」。

びっくりしたよ、とだけ返した。勝手にパニックになった私も悪いが、少々お騒がせな親子だ。ホッと胸をなで下ろすと同時に、彼女の声を聞いてみたかったな、とも思った。

一度、電話で話してみるのはどうだろう。手紙の文章とは違い、おそらく彼女は関西弁だ。東北なまりの私とは、話すテンポもイントネーションも違いすぎるだろう。

でも、お互いがおばあさんになってしわがれた声になる前に、話したい気もする。思いは募るものの、勇気は出ず、時間だけが過ぎていく。

そうこうしているうちに人生の折り返し地点にさしかかり、最近は家庭の悩みが増えた。病院で薬を処方してもらわないと、睡眠をとることも難しい。日々の悩みを先生に話すが、ほかの患者さんが待っていると思うと、すべては話せない。あるとき、先生が言った。

「自分の気持ちをノートに書くといいですよ。なぜこうなったのか、今、何が起きているのか。今後どうしたいのか」

過去に日記をつけたことはあるが、続かなかった。家族に読まれたらと思うと落ち着かないし、仕事で疲れた日はペンをとるのもしんどくなってしまう。しかし先生の話を聞いて、大事なのは《誰かに向けて書く》ことなのだと気づいた。Ｋちゃんとの文通は、想像以上に私の心の支えになっていたのだ。

LINEで無料通話をしたり、メッセージを送り合ったりできる時代。そのうち文房具屋さんからレターセットのコーナーがなくなるのでは、と少し不安に思う。

実際、手紙を書くのは手間だ。しかし、郵便屋さんのバイクの音、カタンと郵便受けに手紙が入る音、その瞬間の胸の高鳴りは、ずっと変わらない。「送料110円かあ」とブツブツ文句を言いながら切手を貼り、今日も私はポストに向かう。

ひとりで悩まず、誰かに相談を

千佳さんは、顔も見たことがない友達Kちゃんに向け「書く」ことが、心の支えとなっていたことに気が付きました。

ひとりでじっと悩んでいても解決しないこともあります。まずは誰かに相談してみませんか？

内閣府 孤独・孤立対策推進室では、だれにも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえている人に向け、その人の状況に合った支援を紹介するページを公開しています。

●あたなはひとりじゃない

https://www.notalone-cao.go.jp/

手記・漫画版はこちら

※婦人公論では「読者体験手記」を随時募集しています。

現在募集中のテーマはこちら

アンケート・投稿欄へ