遠方からでも行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキング！ 2位「オアシスおぶせ」を抑えた1位は？
近くを通るついでではなく、「わざわざ行きたい」と思わせる道の駅には、それだけの魅力があります。絶景ロケーションやご当地グルメ、ここでしか出会えない体験など、遠方からでも足を運びたくなる理由が満載。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅（遠方）に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う『長野県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「小布施町の名産といえば栗ですが、栗を使ったお土産品や軽食が豊富に揃っており、小布施の老舗菓子店5店舗の栗菓子が一度に楽しめるので、食べ比べもおすすめで、栗がたっぷり入った栗おこわや、道の駅限定の栗ソフトクリーム、栗おやきも人気だからです」（60代女性／愛知県）、「池もあったり自然豊か、小布施随一の品ぞろえを誇る土産処だから、旅行の楽しみに行きたくなる」（40代女性／長崎県）、「高速からとても近く、栗を使った食べ物が美味しいから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「北アルプス、南アルプス、浅間山など、長野県の雄大な山々を一望できる大パノラマの絶景が最大の魅力だから」（40代女性／福井県）、「標高が高くて景色が絶景。空気が澄んでいて、心も体もリフレッシュできる場所。高原野菜も美味しいから」（50代女性／兵庫県）、「日本一高い場所にある道の駅として有名であることや、そのテラスから見える景色が美しいため」（20代女性／石川県）、「日本一高い場所に立地する道の駅。最高の眺望を堪能できます」（40代男性／山形県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：オアシスおぶせ（上高井郡小布施町）／30票上信越自動車道の小布施パーキングエリアに併設されていて、ハイウェイオアシスとして機能する道の駅です。スマートインターチェンジからも行けるので、利便性が高いのが大きな魅力です。小布施町は、栗や葛飾北斎ゆかりの地として知られ、地元産の栗を使ったお菓子をはじめ、新鮮な農産物、地元の工芸品が豊富にそろいます。周辺には温泉施設もいくつかあり、長野観光やドライブの途中でゆったりと疲れを癒やせます。
1位：美ヶ原高原（上田市）／38票標高およそ2000mの美ヶ原高原の頂上付近に位置する道の駅。日本百名山のひとつである美ヶ原の雄大な自然と絶景を堪能できることが、最大の魅力です。「美ヶ原高原美術館」と併設されているため、道の駅を利用すると共に、野外彫刻を中心としたアート鑑賞も楽しめます。道の駅からは、北アルプスや中央アルプス、南アルプスなど、360度のパノラマビューが望めるほか、高原野菜や地元の乳製品、オリジナルのお土産が手に入る売店も人気です。
