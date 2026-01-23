ミキ・昴生、大物との“密会”ショット公開「もう抱かれるつもりで腹は括ってた」「家族のためなんや」
お笑いコンビ・ミキの昴生さんは1月22日、自身のInstagramを更新。大物漫才師との“密会”ショットを披露しました。
【写真】昴生＆大物漫才師の“密会”ショット
「もう抱かれるつもりで腹は括ってた。嫁にも今日は帰られへんかもと伝えてた。辛抱してくれと。家族のためなんやと」と、冗談たっぷりにつづったあと、「20時半解散。師匠ごちそうさまでした」と、早めの解散となったオチを明かしています。最後に「小さなことからコツコツと頑張ります」と、西川師匠の名言を引用し、抱負を語りました。
ファンからは、「師匠方に愛されてますね」「すごく健全な密会」「きよし師匠は先輩後輩関係なく優しいなぁ〜」「素敵なツーショット」などの声が寄せられています。
(文:中村 凪)
ブラマヨ・小杉さんとのツーショット披露7日には「新幹線のトイレに入って出たら小杉さんがいてはった」と、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉さんとのツーショットを公開していた昴生さん。ファンからは、「かわいい」「すごい偶然ですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
