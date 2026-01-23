和の美意識を纏った上質かつ先進的デザイン

2026年1月23日、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開幕しました。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では貴重な大規模モーターショーとして注目を集めています。

積雪寒冷地ならではの視点も交えながら、次世代のクルマ社会を体感できる場として、多くの来場者でにぎわいを見せていました。

今回のショーでひときわ存在感を放っているのが、レクサスの基幹セダンである新型「ES」の実車展示です。

すでに一般公開は済んでいるモデルではありますが、北海道の大型イベントで実車を間近に確認できる機会は限られており、発売前に多くのファンや検討層の関心を集めています。

レクサスESは1989年の初代登場以来、ブランドの信頼性と上質さを象徴するモデルとして進化を重ねてきました。

北米市場を中心に高い評価を受け、現在では世界80以上の国と地域で展開されるグローバルモデルへと成長しています。

そうした歴史を背景に、2025年4月の上海モーターショーで8代目となる新型ESが初公開され、同年10月には日本仕様も正式に披露されました。

先代モデルから約7年ぶりのフルモデルチェンジということもあり、その進化の度合いには大きな注目が集まりました。

エクステリアは、未来志向のデザインコンセプトを前面に押し出した仕上がりとなっています。

コンセプトカー「LF-ZC」から着想を得たフロントフェイスは、新世代のツインLシグネチャーランプを採用し、従来のスピンドルグリルのイメージをボディ全体へと拡張。

低くワイドなスタンスと相まって、先進性と上質さを強く印象づけます。サイドビューでは流れるようなルーフラインと張りのあるショルダーが調和し、セダンらしいエレガンスと力強さを両立しています。

リアには一文字タイプのテールランプを配置し、夜間には「LEXUS」ロゴが赤く浮かび上がることで高い視認性と存在感を発揮します。

ボディサイズは全長5140mm×全幅1920mm×全高1555-1560mm、ホイールベース2950mmと、先代から大幅に拡大されました。

このサイズアップにより、特に後席空間のゆとりが向上しており、着座位置の最適化やガラスエリアの拡大、パノラマルーフの設定などによって、開放感のある室内を実現しています。

インテリアはデジタル化と日本的な感性の融合がテーマです。12.3インチの液晶メーターと大型インフォテインメントディスプレイを中心としたコックピットは視認性に優れ、必要な情報を直感的に把握できます。

操作系にはレスポンシブヒドゥンスイッチを世界初採用し、使うときだけ浮かび上がる仕組みによって、機能性と美しさを両立しました。

内装加飾には竹をモチーフとした素材や幾何学模様が用いられ、落ち着きと先進性が共存する空間に仕上げられています。

走行性能の面では、進化したTNGA GA-Kプラットフォームを採用し、ボディ剛性と静粛性を高めています。

サスペンションはフロントにマクファーソンストラット式、リアに新設計のマルチリンク式を組み合わせ、しなやかな乗り心地と安定感を両立。

さらにダイナミックリアステアリングの採用により、市街地での取り回しから高速走行まで幅広いシーンで安心感のある挙動を実現しています。

日本仕様のパワートレインはハイブリッドの「ES350h」とバッテリーEVの「ES350e」と「ES500e」を用意。

ハイブリッドは高効率と力強さを兼ね備え、EVモデルでは航続距離と走行性能を両立した複数のグレードが設定されています。

安全面では最新世代のLexus Safety System＋を搭載し、先進の運転支援技術によって日常から長距離移動までを幅広くサポートします。

JMS札幌2026の会場では、こうした新型ESの完成度を実車で確かめられる点が大きな魅力です。

すでに公開済みとはいえ、発売前に北海道の地で間近に触れられる機会は貴重であり、電動化と上質さを追求するレクサスの姿勢を実感できる展示となっていました。