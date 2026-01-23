進化したプレミアムミニバンの姿

2026年1月23日、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）を会場に「ジャパンモビリティショー札幌2026（JMS札幌2026）」が開幕しました。

最新のモビリティや自動車技術が一堂に会する本イベントは、北海道では貴重な大規模モーターショーとして注目を集めています。道内外から多くの来場者が訪れ、会場は初日から高い熱気に包まれました。

今回のショーで日産は、次世代を担う主力モデルを中心とした展示を行っており、その中で日産は4代目となる新型「エルグランド」の実車を披露しました。

この新型エルグランドは、すでに2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において一般公開されており、その完成度の高さや存在感で大きな話題を呼びました。

そんなプレミアムミニバンの象徴とも言える同車が、札幌の地で発売前のタイミングで実際に目にできるとあって、多くの来場者が足を止めていました。

エルグランドは、初代モデルが1997年に登場して以来、日本における高級ミニバンというジャンルを切り拓いてきました。

広さだけでなく、走行性能や質感、快適性にまでこだわったパッケージは、ファミリーユースはもちろん、送迎やビジネス用途においても高い支持を集めてきた背景があります。

4代目となる今回のモデルは、そうした系譜を受け継ぎながら、電動化や先進技術の導入によって新たな価値を加えています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mm（日産測定値）と、プレミアムミニバンにふさわしい堂々としたプロポーションを備えています。

外観デザインでは、存在感のあるフロントフェイスと、和の要素を感じさせる緻密なディテールが融合し、都市部から自然豊かなエリアまで、幅広いシーンに映える佇まいを実現しています。

インテリアに目を向けると、落ち着きと上質さを重視した空間づくりが印象的です。3列シートを備えた広々としたキャビンは、移動中でもくつろげる雰囲気が演出され、素材や配色には日本らしい繊細な感性が感じられます。

照明やディスプレイの配置も洗練されており、実車に触れることで、その完成度の高さを実感できるでしょう。

先進運転支援技術も充実しており、長距離移動の多い北海道の環境においても、高い安心感をもたらす仕様となっています。

そして、第3世代e-POWERを核としたパワートレインは、静粛性と力強さを高い次元で両立しており、ミニバンでありながら上質な走行フィールをもたらします。

さらに、四輪を統合制御するe-4ORCEの採用により、発進や旋回時の挙動が穏やかに抑えられ、後席を含むすべての乗員にとって快適な移動空間が提供されます。

2026年夏の発売が予定されている4代目エルグランドですが、JMS札幌2026での実車展示は、その魅力をいち早く体感できる貴重な機会となりました。