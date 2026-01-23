銀座コージーコーナーに“ハローキティ”の1人用ケーキが登場！ ママが作ったアップルパイをイメージ
サンリオキャラクターズと「銀座コージーコーナー」のコラボスイーツが、2月16日（月）〜3月15日（日）の間、全国の生ケーキ取扱店で発売される。これに先駆け、1月23日（金）から予約受付が開始された。
【写真】ポチャッコやシナモンロールが勢ぞろい！ プチケーキのアソートもかわいすぎる
■春らしいプチケーキも用意
今回登場するのは、「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」の2品。
「ハローキティのアップルケーキ」は、ハローキティをイメージした1人用サイズのケーキ。ハローキティの顔を、彼女の好物である“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたアップルカスタードクリームで仕上げた一品で、アップル風味のスポンジの中にはアップルダイス入りのチーズ風味クリームがサンドされている。
また、昨年8月に登場し、好評を博した「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が、桜の花をあしらい、パステルカラーでデザインした春らしさ満載のボックスで再登場。プリン風味のロールケーキや練乳クリームとキャラメルクリームのタルトなど、それぞれのキャラクターをイメージした見た目もかわいいプチケーキが勢ぞろいする。
★プチケーキ各種詳細
・ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ
・ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト
・シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ
・クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト
・マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳クリームのタルト
・けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ
・ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ
・リトルツインスターズ：ソーダ風味ゼリー＆ピーチゼリー
加えて、本商品を購入した人には、キャラクターとケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットがプレゼントされる。
なお、「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」のみネット予約も可能。受付は1月23日（金）10時00分 〜3月10日（火）まで実施予定。
