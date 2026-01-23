ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が23日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸1億1000万円から大幅増となる5年契約の総額20億円でサインした。「皆さんにお待たせしましたという気持ちです」と話した。（金額は推定）

周東は昨季、96試合に出場。打率2割8分6厘、3本塁打、36打点。35盗塁で3年連続4度目の盗塁王を獲得した。外野手としてベストナイン、ゴールデングラブ賞も受賞。選手会長としてチームの日本一に大きく貢献した。今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表にも選出されている。今季9年目の周東は順調にいけば今シーズン中に国内フリーエージェント（FA）権の取得条件を満たす。

育成出身から超大型契約を締結。年越し更改については「日程が合わなくて。年末にはある程度まとまっていたけど、日程が合わずにこの時期になりました」と説明。「オフにFAということで複数年結ばせていただきました。5年いただいたので、5年しっかり働くということです」と話した。

契約については最初の3年は金額固定、残り2年は変動制。オプトアウトはついていないという。