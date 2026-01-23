¡Ö¤¹¤²¡Á¡×à²Ö¤Î82Ç¯ÁÈá¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÁá¸«Í¥¤Î´ÔÎñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¦¤ï¹ë²Ú¡×¡Öå«¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡ÖÆ±µéÀ¸¥È¡¼¥¯¤Ë¿´¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤¿1Æü¡×
¡¡1982Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Áá¸«Í¥¤¬Æ±´ü¤ÇÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¾®Àôº£Æü»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¸¡ÖÊº¸á¡×¡£ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾®Àô¤¬³ØÇ¯¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¾å¤À¡£Áá¸«¤¬¡Öº£Æü»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢44Ç¯±Û¤·¤Ë°ìµ¤¤Ë¿Æ¶á´¶¡£Æ±µéÀ¸¥È¡¼¥¯¤Ë¿´¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤¿1Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢66Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦¡¢3·î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÖROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa¡×¤Ç¶¦±é¤òÍ½Äê¡£21Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ø¤§¡ÁÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«⁉️¤¹¤²¡Á¡×¡Ö82Ç¯ÁÈÂåÉ½KYON2(¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó)¡õNancy¤ÎÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ÈÉ½¾ð¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¡×¡Ö²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¤Îå«¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªÆó¿Í¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖROOTS66¡×¤Ï3·î20Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¡¢22Æü¤ËÂçºå¸ø±é¤ò´ë²è¡£ÀÆÆ£ÏÂµÁ¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢±Ê°æ¿¿Íý»Ò¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ(¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º)¤éÂ¿¿ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£