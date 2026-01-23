庄内と置賜では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、２４日未明から夜遅くにかけて、大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

日本付近は、２５日にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。

このため、庄内と置賜では大雪となる所がある見込みです。村山と最上でも発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





［雪の実況］２３日０５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）金山 ２５センチ ※欠測値を含む新庄 ２４センチ米沢 ２４センチ最上町向町 ２３センチ

２３日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

大蔵村肘折 ２１４センチ

西川町大井沢 １８３センチ

小国 １１６センチ

尾花沢 １０４センチ

■雪の予想

［雪の予想］

２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ４０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ４０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ

その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ４０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ５０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ４０センチ

その後、２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ３０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ



［防災事項］

庄内と置賜では、２４日未明から夜遅くにかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒してください。その後も、山形県では、２５日にかけて大雪に注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

■山形・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2420192?display=1