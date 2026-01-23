やしろ優「聞いてほしい！みなさんへ」 “お知らせ”にファン「やったぁ〜」「待ってましたぁぁぁーー!!」
お笑いタレントのやしろ優（38）が22日、自身のインスタグラムを更新。YouTube個人チャンネルの開設を報告した。
やしろはこれまでもお笑いコンビ・どんぐりぱわーずのミナコ（40）、あいこ（34）との共同チャンネル「ぽちゃHOME」などでYouTubeでの活動を行っていたが、このたび個人チャンネルを開設。投稿では「聞いてほしい！みなさんへ 個人チャンネル開設」と記された自身のショットとともにチャンネルのURLを公開し、「ぜひ遊びにきて」と呼びかけた。
同チャンネルの初投稿では、チャンネル名についての悩みや今後のさまざまな企画への意欲などを約5分の動画で伝えた。
これらの“お知らせ”にファンからは「待ってましたぁぁぁーー!!優さんありがとうございます」「やったぁ〜」「登録しました」などの反響が寄せられている。
