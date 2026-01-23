お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が23日、金曜レギュラーを務めるカンテレ「よ〜いドン！」（月〜金前9・50）に2週ぶりに出演。声帯ポリープ手術を経ての復帰を報告した。

鰻は前週16日の放送を欠席し、相方・橋本直のみが出演。同局・谷元星奈アナウンサーから「鰻さんは、ポリープの切除のためお休みされます」と伝えられ、橋本も「連絡はきてましたよ、（手術は）無事に終わりましたって。退院はしてるんで」と説明していた。

この日、スタジオに登場した鰻は、MC・円広志とゲスト・野口みずき氏が大阪国際女子マラソンの魅力について語り合う中突如、円に「1回挑戦してみてください。フルマラソンの良さが分かると思うんで」とカットイン。「どうしたん急に…」と周囲に驚かれ、「誰やオマエは」と橋本にツッコまれ、「どうも、鰻です」とあいさつした。

「お帰りなさい」の声が掛かる中、「声もきれいくなりましたんで」とアピール。円には「いや全然変わらんやん」と指摘されたが、「めちゃめちゃきれいになりました」と主張し、笑わせていた。

鰻は自身のインスタグラムで声帯ポリープ手術をしたと告白。、3日間入院し、手術後は「完全沈黙、会話は筆談。退院後も完全沈黙。喋ると傷口が悪化するのでひたすら我慢」と事情を明かしていた。