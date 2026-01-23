女優北川景子（39）が、22日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自分時間の過ごし方を明かした。

今回は北川と、モデルでタレントのローラ（35）が出演した回の未公開スペシャル。

日常で、北川は就寝前の3時間が自由な時間という。事前取材のVTRで「（午後）9時くらいから、できれば12時には寝ていたいから、3時間くらい好きな時間があるから。（子どもが）スムーズに寝てくれて、明日のお弁当のおかずも完璧や、という時は、映画1本見る時もあります」と話した。

インタビュアーの野々村友紀子が「映画を見る時は、逆算するんですか？」と聞くと、「しますね。12時に寝るっていうことはその15分前には歯を磨いている。11時45分。2時間以上の映画はなし、と」。そして「面白そう、と思って2時間50分となると、ちょっと長いかも。途中で止めるのも結構気になるから、見ちゃいたい。そうしたら1時、2時。明日、眠いからやめておく、とか」。

スタジオでのトークで「2時間半くらいだったらわかるんですけど、3時間か、みたいな。内容によっては、その後結構引きずりません、余韻とか？眠れなくなるとか。そうしたら4時間になるじゃないですか」と話した。3時間の映画を見るときは、「本当に子どもを預かってもらえるとか割り切って、朝に見ますね。10時台とか」。10時、11時ころに映画館で見るという。

「お昼にくらいに見終わって、夕飯の準備に響かない」と、徹底している様子を見せた。