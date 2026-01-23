チョコレート専門店「D′RENTY」が、イタリア老舗チョコブランド「VESTRI」とコラボ
ドレンティが運営するチョコレート専門店「D'RENTY CHOCOLATE」は1月26日、イタリアの老舗ブランドであるVESTRIと提携した特別なギフト「DUETTO BOX（ドゥエット・ボックス）」を、渋谷スクランブルスクエア店と自由が丘店にて、数量限定で発売する。
VESTRI×D'RENTY CHOCOLATE
同商品は、金のスプーンですくって味わうVESTRIの「アンティーカ・ジャンドゥイア・カップッチーノ(スプーン付き)」と、ドレンティの「カカオベイクプレート」を組み合わせた特別なセット。老舗が受け継いできた伝統的な味わいと、モダンで洗練されたテイストを、ひと箱で同時に楽しめる。
それぞれの味わいをそのまま楽しむほか、アンティーカ・ジャンドゥイアに、カカオベイクプレートをディップして味わうこともできる。
カカオベイクプレートをディップして味わえる
2月5日には、VESTRIのショコラティエであるダニエーロ・ヴェストリ氏が自由が丘店に来店予定。
