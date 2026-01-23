イントラマートとSkyがDX支援でセールスパートナー契約を締結
NTTデータ イントラマートは1月16日、Skyとセールスパートナー契約を締結したことを発表した。
契約の締結により、Skyの5,000名を超えるエンジニアによるソフトウェア開発力、生成AIやデータ分析などの先進技術を活用したDX実行力と、イントラマートのローコードプラットフォーム「intra-mart」を組み合わせる。
現在、多くの企業がレガシーシステムの老朽化や複雑化、深刻なIT人材不足という課題に直面している。また、クラウドやデータ活用を進めても個別最適に留まり、組織全体の変革に繋がらないケースも少なくない。今回の提携では、両社の強みを活かしてこれらの障壁を取り除き、企業の市場環境変化への迅速な対応を可能にする。
具体的には、業務プロセスのデジタル化や自動化、さらには生成AIを活用した高度なDXソリューションを提供する。今後も200社を超えるパートナーとのエコシステムを通じて、顧客の業務プロセス変革と持続的な価値創出に向けて取り組んでいく。
