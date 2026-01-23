40種類以上のAIを活用し、カスハラ対策と運営高度化を支援する「Verint AI Bots」提供開始
ベリントシステムズジャパンは1月15日、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)が、ベリントシステムズのAIエージェント群「Verint AI Bots」の提供を開始すると発表した。
Verint AI Botsによるカスタマーハラスメント対応のイメージ
同サービスは、深刻化する人手不足やカスタマーハラスメントに対応するため、40種類以上のAIを活用してコンタクトセンターのカスタマーハラスメント対策の省力化と運営の高度化を支援する。顧客満足度とROIの向上を目指す企業向けに展開し3年間で10億円の売上を目指す。
主な機能として、通話内容や声のトーンなどから、カスハラの兆候を検知するリアルタイム通知や、顧客の意見の有効活用(VoC分析)、生成AIによる24時間の自動応答を備える。業務量予測に基づいたシフト管理の自動化も可能。
同社では、長年のノウハウを活かし、基盤設計から保守までを一貫してサポートすることで、企業のDX推進と従業員の負担軽減に貢献していく。
