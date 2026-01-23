アメリカの年度代表表彰、エクリプス賞の授賞式が１月２２日（日本時間同２３日）、フロリダ州の「ザ・ブレイカーズ・パームビーチ」で行われ、最優秀ダート古牡馬にＢＣクラシックを勝ったフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、以下馬齢は２５年のもの）が選ばれた。

フォーエバーヤングは北米で１１月のＢＣクラシック一戦のみだったが、ダートの最高峰と言われる頂上決戦を完勝。同部門では他にＢＣダートマイルなど重賞４勝を挙げたナイソス（牡４歳、父ナイキスト）や、ホイットニーＳ勝利やＢＣクラシックなどＧ１で３度の２着があったシエラレオーネ（牡４歳、父ガンランナー）がエントリーされていたが、現地の記者投票で見事に選出された。得票数はフォーエバーヤングが１２７票を集め、次点で５０票だったシエラレオーネ、２４票だったナイソスなどを圧倒した。

デビューから全戦で手綱を執る坂井瑠星騎手は「素直にうれしいです。このような素晴らしい馬に乗れて誇りに思いますし、全ての関係者の方とフォーエバーヤングに感謝しかありません」と喜びの声。「ダートの本場アメリカでフォーエバーヤングが評価されたのはありがたいことですし、賞に恥じないレースをしなければならないと、より気が引き締まる思いです」と決意を新たにしながら、「ご褒美にニンジンをたくさんあげようと思います！」と相棒をねぎらった。