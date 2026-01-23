新日本製薬が大人の女性向け新ブランド「メゾンドブーケ」始動。第1弾は朝用スキンケアクリーム
新日本製薬は2月15日、大人の女性に向けた新スキンケアブランド「Maison de Bouquet(メゾンドブーケ)」の第1弾商品「プロテクトデイクリーム」を発売する。
Maison de Bouquet(メゾンドブーケ)「プロテクトデイクリーム」
メゾンドブーケは、「肌に咲く、花束のような美しさ。」をコンセプトとした、花々の恵みと香りにこだわり、肌と心に寄り添うスキンケアブランド。
「プロテクトデイクリーム」(25g入り4,400円)は、忙しい毎日の肌と心を優しく包み込む朝用のスキンケアクリーム。乾燥部位に潤いを届ける「水分不足センサー」や、テカリを防ぐ「皮脂吸着パウダー」により、夕方までトーンアップした肌を維持する。集中保湿コラーゲン・モイスチャーマグネットで、潤いが持続する。
集中保湿コラーゲンが、日中も乾燥部位へ集中的に潤いを届ける
製薬会社ならではの浸透処方で、ナイアシンアミドやAPPSといった厳選成分を角質層まで届ける。さらに紫外線に反応して弾けるビタミンカプセルも配合。たっぷりの潤いで、外部刺激から肌を守り、バリア機能をサポートする。
たっぷりの潤いで、外部刺激から肌を守る
精油100%のフレッシュローズの香りと、メイクのりを高めるミルキータッチ処方も特徴。SPF30、PA+++のUVカット機能を備える。
