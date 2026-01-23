シニアが開発した高吸収な水溶性CBDリキッド誕生。クラファンで人間用と動物用の先行予約受付中
シニアファクトリーは3月2日、シニアの健康を応援することを目的に3年の期間を経て開発した「水溶性CBDリキッド」を発売する。
人体服用CBDと動物服用CBD
同商品は、スイス産CBDを使用し、国内の厳しい検査基準をクリアしたCBDリキッド。CBDはエンドカンナビノイドシステムを補助し、ストレスや加齢による身体バランスの乱れを整える効果が期待されている。
CBDの有効なメカニズム
今回発売するリキッドは、人間用(1万9,800円)と動物用(1万3,200円)の2種類を展開。人間用はストレスや不安を感じる人、やる気がおきない人、睡眠に悩みを持つ人など、動物用は、内臓機能が弱まったり老化が進む高齢ペットの健康維持向けとして提案する。
従来のオイルタイプと異なり、水溶性であるためさまざまな飲料に溶けやすく、体内への吸収性も高いという。
1月31日まで、クラウドファンディングのCAMPFIREにて、人間用(先行予約価格1万6,500円)と動物用(同 1万1,000円)の先行予約販売を実施している。2月25日からの健康博覧会でも、実物を確認できる。
