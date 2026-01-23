ソフトバンク・周東佑京外野手が２３日、みずほペイペイドームで契約更改交渉を行い、５年２０億円の複数年契約（最初の３年は固定で残り２年は変動制）を結んだ。１・１億円からの大幅増。順調なら今年中に国内ＦＡ権利を獲得する見込みで、球団としては日本球界屈指のスピードスターの流出を防ぐ大型契約となった。三笠ＧＭは「チームの主軸として。強いホークスを引っ張ってもらいたい。良かったです」と話した。

育成出身の２９歳は昨年、３年連続４度目の盗塁王を獲得。規定打席には到達しなかったが、打率２割８分６厘をマークした打力もアップ。中堅のレギュラーを不動のものとしていた。育成初年度の年俸４００万円からスタート。「ひとつの道しるべになればいいなと思います。頑張ってやれば、これぐらいもらえるというのを思いながら、下の子にはやってもらいたい」と、育成選手の後輩たちにメッセージ。「すごい野望が高かった。４０００万円にいった時にも『もっともらいたい』と思いながら。去年１億いった時も『もっともっともらいたい』と思いながら。ギータさん（柳田）もそうですけど、外から来た近藤さん、山川さんとか。健太（今宮）さんとか、晃さん（中村）とか。あれだけの額をもらいながらやっていたので、そういう選手になりたい、近づきたいと常々思っていました。現状で満足したくないというのはずっと持ち続けていた」と、強い向上心が大型契約に結びついた。