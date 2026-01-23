フジ三上真奈アナ、手作りキャロットケーキが話題「プロ並み」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2026/01/23】フジテレビの三上真奈アナウンサーが1月22日、自身のInstagramを更新。手作りキャロットケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳フジアナ「プロ並み」「おしゃれ」手作りキャロットケーキ
三上アナは「キャロットケーキがだいすきなので米粉とスパイスとナッツやらレーズンやらを混ぜてよく焼きます」とつづり、手作りキャロットケーキのショットを投稿。カットされたケーキには、ナッツやレーズンなどがたくさん入っている。
この投稿にファンからは「プロ並みのクオリティ」「素敵すぎる」「おしゃれ」「こんなケーキ焼いてみたい」「忙しいのにすごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
