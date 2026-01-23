元「ZIP！」リポーター團遥香「やっと着られた」水着ショット披露「脚長い」「濡れ髪も素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】タレントの團遥香が1月22日、自身のInstagramを更新。旅行中の水着ショットを公開し、話題となっている。
【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーターの大胆水着姿
團は「やっと着られた」とつづり、水着のショットを投稿。柄付きの面と黒い面のリバーシブルタイプになっており、「今年の夏はたくさん着られるかなぁ」とこれからの季節への期待もコメントしている。
またプールでの長女との2ショットも投稿している。
この投稿にファンからは「脚長い」「スタイル抜群」「濡れ髪も素敵」「可愛すぎる」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
