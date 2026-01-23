三田寛子「忙しすぎて家事手抜き」鶏鍋からリメイクした夕食公開「親近感湧く」「応用力が天才」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】女優の三田寛子が1月22日、自身のInstagramを更新。「家事手抜き」のカレーのショットを公開した。
【写真】歌舞伎俳優の59歳女優妻「親近感湧く」鍋に入ったリメイクカレー
三田は「ちなみに今日はカレーの日」とつづり、鍋に入ったカレーのショットを公開。「ちょっと忙しすぎて家事手抜き」「鶏鍋からのビーフシチューのタンカレーと三段返しの夕食三日間メニューでした」と夕食で余ったものをリメイクし続け、3日目にカレーとなったことをコメントしている。
また「元々細やかでない大らかな オリジナリティあふれた主婦暦34年な私は 料理番長歌之助も大阪で不在だし めちゃくちゃ腕が下がっている事を実感しながら 文句を言わずに食べてくれる家族に愛と申し訳なさも感じながら」と家族への感謝もつづっている。
この投稿には「手抜きどころか愛情たっぷり」「応用力が天才」「機転の効いた料理」「親近感湧く」「家族愛が伝わる」などといった反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけている。（modelpress編集部）
三田寛子、3日間の夕食工夫メニュー
三田寛子の「家事手抜き」夕食ショットが話題
