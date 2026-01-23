関東甲信地方で24日夜から大雪おそれ 東京、埼玉でも雪か

関東甲信地方では、24日（土）夜から25日（日）にかけて、長野県と関東地方北部を中心に大雪となるおそれがあり、警戒が必要です。しています。

気象庁によりますと、日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、関東甲信地方の上空には氷点下36度以下という、強烈な寒気が流れ込む見込みです。

特に雪が強まるのは、24日夜のはじめ頃から25日にかけてです。雪雲が予想以上に発達した場合には「警報級の大雪」となる可能性があります。

東京、埼玉の一部で雪の予想

では、23日は長野、群馬、栃木の一部で雪が予想されています。24日から25日にかけては、長野と群馬の広い範囲のほか、東京、埼玉の一部などでも雪が予想されています。

関東甲信［雪の予想］（気象庁）

▼２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 １０センチ 甲信地方 ２０センチ

▼その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ２０センチ 甲信地方 ５０センチ

▼その後、２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ５０センチ 甲信地方 ３０センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

長野県や関東地方北部の山沿いでは、一気に積雪が増えるおそれがあります。積雪や路面の凍結による立ち往生などの交通障害に警戒してください。また、大気の状態が不安定になるため、落雷や突風、なだれにも注意が必要です。

来週にかけても冬型の気圧配置が続く日が多く、寒さが続く可能性があります。車で移動する場合は、必ず冬用タイヤを装着し、最新の気象情報と交通情報を確認してください。

では27日から28日にかけて長野県や関東北部の一部で再び雪が予想されています。

寒気のシミュレーションを画像で掲載しています。シミュレーションでは26日ごろまで関東甲信地方に寒気がかかる予想です。

東京、埼玉、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野 週間天気予報

関東甲信地方の30日までの週間天気予報を画像で掲載しています。

