桜島で、ごみステーションのネットを焼いた疑いで高校生ら3人が逮捕されました。

周辺では不審火が相次いでいて3人の一部は関与をほのめかしているということです。

器物損壊の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市桜島横山町に住む無職・幸玲良容疑者(20)と本籍が鹿児島市で住所不定無職の17歳の少女、鹿児島市の16歳の男子高校生です。

鹿児島中央警察署によりますと3人は共謀し今月17日午後11時前、鹿児島市桜島横山町でごみステーション付近の落ち葉にライターのようなもので火をつけ、ごみステーションのネットを焼いた疑いがもたれています。

現場には油のようなものが使われた形跡があったということで、ごみの一部も焼けました。

けが人はいませんでした。

警察が聞き込みなどから3人を特定したということです。

3人は知人同士で、いずれも容疑を認めているということです。

桜島では今月15日からの4日間に現場の周辺で原付バイクが全焼したり枯れ草が焼けたりするなど、今回の火事のほかに6件の不審火を確認していて、3人の一部は関与をほのめかしているということです。

