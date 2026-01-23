日銀展望レポート ２６年度の実質ＧＤＰ見通し、消費者物価見通しを引き上げ
日銀展望レポート
実質ＧＤＰ見通し
2025年度 +0.9％（+0.8％ ～ +0.9％） 前回 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％）
2026年度 +1.0％（+0.8％ ～ +1.0％） 前回 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％）
2027年度 +0.8％（+0.8％ ～ +1.0％） 前回 +1.0％（+0.7％ ～ +1.1％）
消費者物価見通し（除く生鮮食品）
2025年度 +2.7％（+2.7％ ～ +2.8％） 前回 +2.7％（+2.7％ ～ +2.9％）
2026年度 +1.9％（+1.9％ ～ +2.0％） 前回 +1.8％（+1.6％ ～ +2.0％）
2027年度 +2.0％（+1.9％ ～ +2.2％） 前回 +2.0％（+1.8％ ～ +2.0％）
実質ＧＤＰ見通し
2025年度 +0.9％（+0.8％ ～ +0.9％） 前回 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％）
2026年度 +1.0％（+0.8％ ～ +1.0％） 前回 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％）
2027年度 +0.8％（+0.8％ ～ +1.0％） 前回 +1.0％（+0.7％ ～ +1.1％）
消費者物価見通し（除く生鮮食品）
2025年度 +2.7％（+2.7％ ～ +2.8％） 前回 +2.7％（+2.7％ ～ +2.9％）
2026年度 +1.9％（+1.9％ ～ +2.0％） 前回 +1.8％（+1.6％ ～ +2.0％）
2027年度 +2.0％（+1.9％ ～ +2.2％） 前回 +2.0％（+1.8％ ～ +2.0％）