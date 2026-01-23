白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調がすぐれないことを明かしました。

ネイボールさんは、37度8分と発熱を示した体温計の画像を添えて、「体調が悪い、、、節々が痛い、、、」と自身の体調について綴りました。









続けて、氷嚢で自身の頭を冷やす画像とともに、「病院行かねば、、、とりあえず、一回寝たい。つらい。」と、症状の辛さを吐露しています。









ネイボールさんは1月6日の投稿で「最近、副作用の影響で体調があまり良くありません。それとは別に、普通に体調が悪い日も増えてきた気がしています」と述べており、医師から「もしかしたら身体に何か異常があるかもしれない」と言われたことをきっかけに検査を受けることになったことを報告。









更に、1月16日の投稿で、診察結果について「正直に言うと、癌の数値は思ったほど減っていませんでした。これは…普通にショックです なかなか気持ちを切り替えられません」と、綴っていました。









