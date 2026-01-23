北米競馬の年度表彰「第55回エクリプス賞」授賞式が22日夜（日本時間23日朝）に米フロリダ州南東部パームビーチのホテル「ザ・ブレイカーズ」で行われ、昨年BCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）が最優秀古馬ダート牡馬の部門賞を受賞した。

年度代表馬はケンタッキーダービー、ベルモントSの2冠制覇に加え、真夏のダービーと呼ばれるトラヴァーズSを制したソヴリンティ（牡4＝W・モット、父イントゥミスチーフ）が選出された。

授賞式を終え、全米サラブレッド競馬協会（NTRA）は公式サイトで各部門の得票数を発表。投票総数220票で年度代表馬はソヴリンティが201票、フォーエバーヤングが17票、BCジュベナイル覇者テッドノフィー（牡3＝T・プレッチャー、父イントゥミスチーフ）が2票だった。

▽エクリプス賞 日本のJRA賞にあたる北米の年間表彰。NTRAの役員や全米競馬記者協会、デイリーレーシングフォーム紙の記者、米国競馬のデータを提供しているエクイベース社の競走担当者による投票で決定され、今年で55回目となる。05年アメリカンオークスを制したシーザリオが日本調教馬として初めて最終候補（最優秀芝牝馬）にノミネートされ、21年BCフィリー＆メアターフを制したラヴズオンリーユーが初めて受賞（最優秀芝牝馬）した。日本人ではカナダを拠点に活躍する木村和士が19年最優秀見習騎手賞に選ばれている。