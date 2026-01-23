今回は、「結婚式を挙げた日に不倫した最低夫」のエピソードを紹介します。

宿泊先のホテルで…

「私の父が経営する会社の社員だった男性と、付き合って半年後に結婚しました。夫のことが大好きだったので、幸せいっぱいでした。

そして結婚式を無事挙げ、式場のあるホテルに夫と宿泊したんですが、夜中の3時頃に夫が起き、『ちょっと散歩してくるわ』と言って、出かけてしまったんです。

夫の言葉を疑うことなんて一切なく、『こんな夜中に散歩なんて大丈夫かな』と心配していましたが、後になって、実は散歩なんかしていなかったことが判明しました。なんと、私と結婚する前から付き合っている（二股をかけている）女性が同じホテルの隣の部屋に泊まっていて、夫はそこで不倫していたのです」（体験者：30代女性・会社役員／回答時期：2024年5月）

▽ どうやらこの夫は、「社長の娘」というだけでこの女性に近づき、結婚したようです……。本当にありえないですし、許せませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。