京都内定DF山本楓大と水戸内定FW五木田季晋が特別指定選手に認定
日本サッカー協会(JFA)は今月、京都サンガF.C.加入内定の関西学院大DF山本楓大と{{c|水戸ホーリーホック}加入内定の日本大FW五木田季晋について、20日付で「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」に認定されたことを発表した。
両選手とも各クラブへの2027年からの加入が内定している。今回の認定により、Jリーグなどの公式戦に出場することが可能になった。五木田は昨季のJ2で1試合に出場しており、23日にクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「昨年同様、大学との両立になりますが水戸を代表するFWになれるよう、1日1日努力を積み重ねていきます。J1で戦えることに感謝の気持ちを持って、水戸ホーリーホックの勝利のために全力を尽くします!応援よろしくお願いします!」
