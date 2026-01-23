松本退団のMF滝裕太、新天地が決定!! 地元に小学生以来の復帰「初めまして。そしてお久しぶりです」
松本山雅FCは23日、2025シーズン限りで契約満了になったMF滝裕太(26)がアスルクラロ沼津に加入することを発表した。
滝は小学生年代を沼津で過ごし、中学からは清水エスパルスのアカデミーに所属。昨年は松本でJ3リーグ20試合1得点を記録した。沼津を通じて以下のようにコメントしている。
「初めまして。そしてお久しぶりです。小学生以来、再びアスルクラロ沼津に帰ってくることになりました、滝裕太です。まず、チームの一員として僕にチャンスをくれたクラブに感謝しています。そして地元である静岡県東部のチームに所属でき嬉しいです。いくつかオファーがあった中で、篠田監督のもと成長するため、チームを昇格させるために覚悟を持ってやってきました。ここから這い上がりましょう!応援よろしくお願いします!」
