【NBA試合速報】2026年1月23日（金） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ヒューストン・ロケッツ
日付：2026年1月23日（金）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 128 - 122 ヒューストン・ロケッツ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ヒューストン・ロケッツがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし32-34で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し68-61で終了する。
第3クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び90-88で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにヒューストン・ロケッツがリードし115-115で終了する。
オーバータイム1回目はフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び128-122で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-23 12:15:05 更新