フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ヒューストン・ロケッツ

日付：2026年1月23日（金）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 128 - 122 ヒューストン・ロケッツ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ヒューストン・ロケッツがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし32-34で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し68-61で終了する。

第3クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び90-88で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにヒューストン・ロケッツがリードし115-115で終了する。

オーバータイム1回目はフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び128-122で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-23 12:15:05 更新