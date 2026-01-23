「この角度で合ってますか？」下半身だけ指示に従うボーダーコリーにツッコミ続出！
【画像を見る】なんでなん！お尻の角度だけはバッチリな愛犬の「立て」
ワンちゃんとのトレーニングで、 こちらの言葉がちゃんと伝わった！と心が通じ合う瞬間は楽しいですよね。ところが、とあるボーダーコリーとのやり取りが「なぜそうなる？」とInstagramで話題になり、5.7万いいね！を集めています。見た人が思わずツッコミたくなるワンコの行動とは？
■「立て」のはずが…なぜかお尻だけ上がる！？
ボーダーコリーのラスカル君と“立て”の練習をしているのは、飼い主のrascal_blue_eyesさん。rascal_blue_eyesさんが「立て」とラスカル君に伝えると、なぜか伏せポーズからお尻だけ上げてしまいます。
思わず笑ってしまうrascal_blue_eyesさん。ラスカル君は、なぜ自分が笑われているのか不思議そうな顔をしています。
そのまま続けて「立て」と伝えると、今度はお尻の角度を調整するラスカル君。「この角度で合っていますか？」と言いたそうな表情で、お尻の高さを微調整しています。横から見ると、90度に近い角度でお尻が天井を向いています。
そんなラスカル君の姿に、rascal_blue_eyesさんも笑いを堪えきれない様子。
一度、ラスカル君に完全に立ち上がってもらい、「ダウン」で伏せポーズになって仕切り直します。
再び「立て」を伝えてみると、またお尻だけピンっと上がるのでした。ラスカル君の思わぬ行動に、rascal_blue_eyesさんも「なんでなん？」と笑いが止まりません。
ほっこりするラスカル君の行動に「角度を調整するところがたまらない」「ヨガのポーズみたい」などのコメントで賑わい5.7万いいね！を獲得し大反響となっています。
■ラスカル君って普段はどんな子？飼い主さんに聞いてみました
今回の投稿について、rascal_blue_eyesさんにお話をお伺いしてみました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
rascal_blue_eyesさん「テレビ局からもいくつも取材依頼があり、たくさん紹介していただいたので反響の多さに驚いています...！」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
rascal_blue_eyesさん「自分含め、何でこの動画がそんなにバズったのか今だに良く分かっていません」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
rascal_blue_eyesさん「皆さん動画を見て色々と推測していただき面白かったです。『飼い主さんに目を合わせようと頑張っている良い子』と良い方に解釈してもらったり、『下半身だけ指示に従っている』というコメントは上手いこと言うなぁと笑わせてもらいました」
ーラスカルくんはどんな性格のワンちゃんですか？
rascal_blue_eyesさん「人と遊ぶのが大好きで、甘えん坊でいつも自分にべったりしています。元気いっぱいで、4歳になった今でも中身はパピーみたいな可愛い子です」
ー最近のラスカルくんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
rascal_blue_eyesさん「最近は一緒にYouTubeを始めたので、さらに一緒にいる時間が増えました。テレビ局の方が取材に来た時は、カメラや撮影に慣れているラスカルに驚いていました（笑）」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
rascal_blue_eyesさん「YouTubeとInstagramでラスカルの日常や犬のことについて発信しています！是非覗いてみてください」
■他にもラスカル君の魅力あふれる投稿をご紹介
rascal_blue_eyesさんのアカウントでは、他にもラスカル君のチャーミングな投稿がたくさん紹介されています。
「自分から歯磨きされにくるボーダーコリーの日常」というタイトルでアップされているのは、ラスカル君の歯磨きの様子。
rascal_blue_eyesさんが「ラスカル歯磨きしようか」と声をかけると、自分から歯磨きをしにきてくれます。
嫌がらずに上手に歯磨きをしている様子に「お利口さん」「歯磨き慣れしてる！」などのコメントで盛り上がり、7.1万いいね！を獲得しました。
「大好きな人と再会したボーダーコリーの全力すぎる愛」というタイトルとともに投稿されたのは、大好きな人がサプライズで目の前に現れた瞬間のラスカル君の様子。
実は、ラスカル君の大好きな人は遠くへ引っ越してしまい、1カ月ほど会えない時期があったそうです。普段はリモート対面のみなので、今回は久しぶりの再会。
大好きな人が目の前に現れた瞬間、ラスカル君は尻尾を大きく振って喜んでいます。言葉は話せないけれど、うれしい気持ちを全力で表現してくれている様子に「全身から喜びが溢れてる」「見ていて涙がでてくる」などのコメントで1.2万いいね！を獲得し、多くの反響がありました。
ラスカル君と飼い主さんの愛情あふれる姿は、見ている方もほっこりさせられます。ラスカル君の心温まる投稿が気になる方は、rascal_blue_eyesさんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ