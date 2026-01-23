¡È¼ã¤µ¡É¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¡©¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤¬¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ë!?¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè3ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè3ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè3ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
Âè3ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼ã¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡£Îø°¦¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¼ã¤µ¡×¡£¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÇ¯Îð¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡½¡½Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
º£²ó¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö12ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤ä¾Íè¤¬ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦30Âå½÷À¤«¤é¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¡ÈÇ¯¤Îº¹Îø°¦¡É¤ËÀø¤à¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÂ¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
°ìÊý¡¢°ìÍÕ¼«¿È¤â»Å»ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£µ´¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê»Å»ö¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¼ã¤µ¡×¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ëÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÍÕ¤Î»Ð¡¦°ì²Ö¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤¬Åìµþ¤òË¬¤ì¤ë¡£·ëº§¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç¯Îðº¹¤òÍýÍ³¤Ë·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì²Ö¡£¡ÖÈà¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢Ëå¤Ç¤¢¤ë°ìÍÕ¤Î¿´¤Ë¤â½Å¤¯¶Á¤¯¡£
¡È¼ã¤µ¡É¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·»Ê¤¬¼¨¤¹Åú¤¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î¤¢¤êÊý¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¥â¥Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Îø°¦¡¢»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¡£Ç¯Îð¤ËÇû¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂ£¤ë¡¢¿¼¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Âè3ÏÃ¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø