ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２１日（日本時間２２日）、地元専属中継局「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」のインタビューを受け、今季の構想を明かした。

カイル・タッカー外野手の入団会見後、インタビューに応じた指揮官は「タッカーは右翼を守ることになるだろう。テオが左翼になり、アンディ（パヘズ）がセンターになる」と説明。昨年はテオスカー・ヘルナンデス外野手が右翼を守った中、足を痛めていた影響もあり、守備での不安を露呈。ポストシーズンでも危ない場面が何度かあった。タッカーはゴールドグラブ賞受賞者で守備には定評があり、課題を克服することができる。

また打順については「フレディとムーキーと話をしてみて」と２番か３番を任せる構想を明かした。上位４人のうち、大谷、フリーマン、タッカーと３人の左打者が加わることで、相手投手が上位打線に左腕をぶつけてくる可能性は高まる。それでも「タッカーはストライクゾーンの見極めが非常に優れている。左投手にも右投手にもよく対応できる」と語ったロバーツ監督。「彼が加わることで我々の打線の“しつこさ”“つながり”がさらに増すと思っている」と言う。

タッカーとは昨年の東京開幕シリーズで「エレベーターで一緒になった」という。ここ１週間、会話することが多く「彼の内側には熱いモノがあって、競争することを心から愛しているし、野球が大好きでチームメートのことも本当に大切にしている」と人柄を語った。現状のチームを「贅沢な悩み」と語った指揮官。「私たちは最高のファンを持っている。そのファンにどうやって報いるのか。答えはシンプルで『もっとよくなり続けることだ』」と語った。