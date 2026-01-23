俳優の松尾諭（50）が、22日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。大好きな俳優について語った。

女優・飯島直子とはドラマ「最後から二番目の恋」で長年共演しているが同じシーンがほとんどなかったと振り返った2人。飯島から「あの時ってほとんど（中井）貴一さんとだけ（同じシーンがあった）じゃないですか？」と話題を振られる場面があった。

「でも、僕、中井貴一っていう俳優が大好きなので」と切り出して「かっこいいじゃなですか？」と絶賛。「あの人コメディアンだと思ってるんで。芸人じゃなくて…喜劇俳優。真面目なお芝居されてもかっこいいですけど、やっぱり喜劇。スタイルも良いから立ち姿もカッコイイ。でもそれがあんだけおどけるって最高」と太鼓判を押した。

「やっぱ緊張するんですよね」と前置きして「（シーズン）1から比べると多少はだけど、やっぱり貴一さんに“長倉くん”って言うわけじゃないですか、ちょっと“あぁ？”見たいな顔を（中井が）お芝居でするんですけど、怖いじゃないですか」と冗談を交えつつ回想。「でもやっぱりお芝居うまいですけど、相手の芝居も凄い見られてるしちゃんと相手が芝居をする余白みたいなのを気にしてくれる。そこがやっぱり…全体を作ってるっていうか、そういうところが憧れます」と締めくくった。