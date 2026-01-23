新車35万円！ カワサキ「“新”ネオレトロバイク」に反響多数！ 「この値段なら気負わずに乗れる」「シンプルなバイクが一番かっこいい」「カスタムベースとしても優秀そう」の声 インドネシアで発表された「W175」シリーズ2026年モデルとは