香取慎吾が日本のご当地人気ラーメンを発掘！ 『わが街のラーメン国宝』1.28より順次放送
香取慎吾がMCを務める『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い〜わが街のラーメン国宝』が、TBS系列（東京、大阪、名古屋などを除く）であるJNN22局で1月28日より順次放送されることが決定。香取からコメントが到着した。
【写真】香取慎吾「番組を観たら、ラーメンが食べたくなると思います！」 収録の様子
この番組は、TBS系列であるJNN22局が初めて合同で番組制作をするプロジェクト。テーマは「ご当地ラーメン」。札幌の味噌ラーメンや博多のとんこつラーメンなど全国的な知名度はなくても、その地域では絶大な人気を誇る「ご当地ラーメン」を、各局が総力を挙げて取材。2027年夏まで全4回にわたり、全22局の「ご当地ラーメン」を網羅する。
番組のMCを務めるのは香取慎吾。香取は、全22局の「ご当地ラーメン」から「わざわざ現地に行って食べたい」国宝級の一杯を決めるという大役を担う。
初回の放送では、IBC岩手放送（岩手県）、信越放送（長野県）、テレビ山口（山口県）、あいテレビ（愛媛県）、琉球放送（沖縄県）の5局が、一杯のラーメンに隠されたその土地ならではの歴史、産業、そして人間ドラマを描いた渾身のVTRを制作。
加えてスタジオでは、担当ディレクターらが「追加プレゼン」を披露。香取に珠玉のスープや麺を“ちょこっと“試食してもらったり、地元と中継をつないだり…各局が工夫を凝らしたプレゼンで「わが街のラーメン」を全力アピールした。
香取の手元には、VTRやプレゼンを通じて「食べたい！」「行きたい！」と心が揺さぶられた瞬間にポイントとしてカウントされる「箸上げスイッチ」を用意。合計ポイント数の多さで各放送回のNo.1ラーメンが選ばれ、全4回の放送を通じて一杯の国宝級ラーメンが決定。そして、選ばれた「真のラーメン国宝」の地へは香取が実際に訪れてそのラーメンを堪能する。
香取は「ラーメンが有名な所って色々あるじゃないですか。そうではない地域に本当に深掘りした、こんなラーメンあったんだ！というのが知れて楽しかったです。ラーメンは国民食だと思っていましたが、より深いところに美味しさとか、その地域の人たちの思いがすごい詰まってるんだなと思いました。番組を観たら、さらにラーメンが好きになって食べたくなると思います！」と言葉を寄せている。
No.1ラーメンに輝くのはどこの「ご当地ラーメン」なのか？ 初回放送のラインナップは以下の通り。
■初回放送の「ご当地ラーメン」ラインナップ
・IBC岩手放送（岩手県）
「鉄と魚の町」釜石で労働者や漁師の胃袋を素早く満たすために開発された「釜石ラーメン」。震災を乗り越え、街の復興のシンボルともなった琥珀色の一杯を紹介する。
・信越放送（長野県）
かつて長野市の歓楽街・権堂で愛され、惜しまれつつ閉店した中華そばの名店「光蘭」。その味を復活させたのはライバル店主たちだった。伝説の味が熱い友情で蘇る。
・テレビ山口（山口県）
“くさうま”な一杯、炭鉱の町・宇部市で愛される「宇部ラーメン」。明治期から続く独立独歩の精神『宇部モンロー主義』を生み出した強烈な一杯の秘密に迫る。
・あいテレビ（愛媛県）
長崎とは違う、鶏ガラしょうゆベースの「八幡浜ちゃんぽん」。カフェや寿司屋、カラオケ店までがオリジナルの一杯を提供する独自進化を遂げている。
・琉球放送（沖縄県）
「麺といえば沖縄そば」という独自の食文化を持つ沖縄。ラーメン不毛の地とも言われたこの島で、あえて沖縄そばチェーン店が開発した「鶏白湯ラーメン」が登場。
なお、番組ロゴ・スタジオ背景は、アートディレクター・山崎晴太郎氏が率いるセイタロウデザインが担当。
『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い〜わが街のラーメン国宝』は、TBS系22局（東京、大阪、名古屋などを除く）で1月28日より順次放送。
各局の初回放送スケジュール、アートディレクター・山崎晴太郎氏のコメントは以下の通り。
＜初回放送スケジュール＞
■1月28日19時放送
青森テレビ、東北放送、テレビ山梨、チューリップテレビ、北陸放送、テレビ山口、テレビ高知
■1月28日20時放送
IBC岩手放送、テレビユー山形、テレビユー福島、新潟放送、信越放送、山陰放送、あいテレビ、大分放送
■1月28日20時54分
南日本放送
■1月28日20時55分
RSK山陽放送
■1月28日21時
長崎放送
■1月31日14時
中国放送
■2月4日20時
熊本放送、宮崎放送
■2月4日21時
琉球放送
＜アートディレクター・山崎晴太郎氏のコメント＞
■山崎晴太郎（クリエイティブディレクター・アーティスト 株式会社セイタロウデザイン代表）
――スタジオ背景デザインについて
日本画が持つ「遠・中・近」の空間構造を、スタジオ全体の設計思想に据えています。
背景だけでなく、出演者自身も図版として美術のレイヤーに組み込まれる構造で、国宝を選ぶ際に求められる荘厳さと品格を保ちながら、地域の魅力をポップに伝える、その二つの要素をレイヤーを切り替えながら共存させるよう意識しています。
初めてのTVセットのデザインでしたがとても楽しくやらせていただきました。
