±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·ºî¤Ï6.26¸ø³«¡ª¡¡ºÇ¿·ºî¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌóÂ«¡×¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤ÎÎ¹¿Í¤¬ÂçËÁ¸±¤Ø
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º37ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤¬¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç6·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌóÂ«¡×¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡ÙÆÃÊó
¡¡Êª¸ì¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌóÂ«¡×¡£Ãæ¿´¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤ÎÎ¹¿Í¥Ñ¥ó¥¿¥ó¡£¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢ÀÎ¤¢¤ëËÁ¸±²È¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯Æú¤ÎÀ±¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊõÊª¤òÃµ¤·¤ÆÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÊª¤òÃµ¤¹Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ëº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊËÁ¸±¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÌðÌîÇîÇ·¡£µÓËÜ¤Ë¤ÏÊÆÂ¼ÀµÆó¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡¢¸¶ºî¼Ô¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Ê¤»¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ±¶õ¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¡ÈÆú¤ÎÀ±¡É¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ±¶õ¤ØÃÏ¾å¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤È¶¦¤ËÊª¸ì¤òËÂ¤°¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£À±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ëÆó¿Í¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÌÌ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÈÏ·¿Í»Ñ¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥ó¡£¡Ö¹Ô¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡Ù¤Ï¡¢6·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
