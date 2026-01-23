À¡ÅÄ°½Çµ¤ò¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÂÎ´¶¡ªÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼È¯Çä·èÄê¡¡°áÁõ°ã¤¤¤Ç3¥¿¥¤¥×Å¸³«¡¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¤¢¤ê¡Û
À¡ÅÄ°½Çµ¤Î¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ»Ñ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¡Ö¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼Z¡×¡Êhttps://bombidol.official.ec/¡Ë¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
À¡ÅÄ°½Çµ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡Ê¥µ¥¤¥º¡§Ìó160cm¡ß50cm¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âµé¤ÎÀ¸ÃÏ¡Ê2way¥È¥ê¥³¥Ã¥È¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëºÇ¹â¤ÎÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡£
Î¾ÌÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÁÇÈ©´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î»°³Ñ¿åÃå¤Î¥¿¥¤¥×A¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤À¡ÅÄ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¿¼ÎÐ¿§¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¿åÃå¤Î¥¿¥¤¥×B¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¹õ¿åÃå¤Î¥¿¥¤¥×C¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ì½ï¤ËÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤¶ËíÅª¤Ê»È¤¤Êý¤â¡£¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÎÙ¤ËÀ¡ÅÄ¤¬¤¤¤ë´¶³Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤ä3¥¿¥¤¥×¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¡ÅÄ¤¬¿åÃå¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ãÀ¡ÅÄ°½Çµ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¤¹¤ß¤À¡¦¤¢¤ä¤Î¡Ä1999Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹156cm¡£B88¡¦W56¡¦H87.5¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£2021Ç¯2·î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¿ÀÍÍ¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþ·Á¥¯¡¼¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ç³èÌöÃæ¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°°Ê³°¤Ë¤âÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@AYANO_SUMIDA¡Ë¡¢Instagram¡Ênonnon112620¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
À¡ÅÄ°½Çµ Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡ÊÎ¾ÌÌ¡¢A¡¦B¡¦C3¼ïÎà¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¥µ¥¤¥º¡§Ìó160cm¡ß50cm
ÁÇºà¡§2way ¥È¥ê¥³¥Ã¥È
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¢¨Ëí¤ÎÃæ¿È¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼Z¡Ùhttps://bombidol.official.ec/
