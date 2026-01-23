『エンジェルフライト』が4分でわかる！ 米倉涼子らの活躍振り返る映像＆映画場面写真が解禁
2月13日配信開始となる米倉涼子主演のPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』より、前作のドラマ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』の物語と、個性豊かな登場人物たちの活躍を4分間で振り返るダイジェスト映像が解禁された。
【動画】ドラマ『エンジェルフライト』を4分で！ ダイジェスト映像
本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を実写化し、2023年3月に配信された連続ドラマの続編。前作に続き米倉が主演を務め、国境を越えて故人をご遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士の姿を描く。
解禁された映像では、ドラマシリーズで描かれた国際霊柩送還士たちの活躍に加え、異国の地で亡くなってしまった故人と“大切な人との別れ”に直面する人たち、一人一人を巡る物語の一端が描き出される。
海外で事件や事故に巻き込まれたり、突然の病気などで不慮の死を遂げた人々を祖国で待つ人たちの元に送還しようと奮闘するエンジェルハースのメンバーたちは、“最後にきちんとお別れをすることで、遺された人たちがまた前を向いて生きていける”と信じ、日々、ご遺族やご遺体と向き合い続ける。
そんな中、新入社員として目まぐるしい日々を過ごしながら大切な人を亡くした人たちの姿を見てきた凛子（松本穂香）が「ご遺族も生前ちゃんと話しておけば、後悔せずに済んだんですかね？」と聞くと、那美（米倉涼子）の顔色が一気にこわばり、「いなくなった後で初めて気付くんだよ」と涙をこらえながら諭す。那美は、8年前に海外で事故に巻き込まれ、それっきり安否不明となっている恋人の足立幸人（向井理）のことを忘れることができずにいた。2人の間に何があったのか？ 那美が幸人に伝えたかった思いとは…？
そして、その続編となる本作は、相変わらず忙しく、毎日仕事に打ち込む那美のもとに、幸人がもしかしたらメキシコで生きているかもしれない…という情報が届くところから始まる。「今さら知りたくもない」という那美だが、柏木会長の命令で、メキシコで亡くなった日本人送還のため現地へ飛ぶことに。故人の魂を迎えるメキシコの祭り「死者の日」の最中、那美は送還業務に追われながらも自身と幸人の過去と向き合うことになる。
一方、エンジェルハースのメンバーたちは、オーストラリア、イタリア、米国、日本が舞台となる世界をまたにかけた厳しい案件に立ち向かう。
Prime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』は、Prime Videoにて2月13日より世界独占配信。
