“杉元”山崎賢人が燃えたぎる炎に包まれる！ 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』IMAXポスター解禁
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、く燃えたぎる網走監獄を背に、正面を真っすぐ見据える杉元（山崎）が映し出された大迫力のIMAX（R）ポスターが解禁された。
【写真】山崎賢人、山田杏奈ら、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクターバナー7種
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマW ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。主人公の元陸軍兵・杉元佐一を山崎賢人が演じる。
杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパに山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
先日、IMAXでの同時公開が解禁され、ますます期待高まる今作。最新鋭の映像制作技術を最大限に駆使したIMAXでは、床から天井、左右の壁面までを包み込む大スクリーンと高精度サウンドにより、圧倒的な臨場感が体感可能。ゴールデンカムイならではの北海道の雄大な自然、網走監獄での700人の囚人との激闘、新月の夜に繰り広げられる杉元＆アシリパVS第七師団VS土方歳三の三つ巴バトルなど、緊迫の大迫力シーンを余すことなく堪能できる。
そんなIMAXのポスタービジュアルが、ついに解禁。今回の舞台である激しく燃えたぎる網走監獄を背に、正面を見据える杉元の姿。彼の目に映るのはいったい…？ 今作の魅力を最大限に研ぎ澄ました、大迫力なビジュアルに仕上がっている。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。
【写真】山崎賢人、山田杏奈ら、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクターバナー7種
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。
杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパに山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが集結した。
先日、IMAXでの同時公開が解禁され、ますます期待高まる今作。最新鋭の映像制作技術を最大限に駆使したIMAXでは、床から天井、左右の壁面までを包み込む大スクリーンと高精度サウンドにより、圧倒的な臨場感が体感可能。ゴールデンカムイならではの北海道の雄大な自然、網走監獄での700人の囚人との激闘、新月の夜に繰り広げられる杉元＆アシリパVS第七師団VS土方歳三の三つ巴バトルなど、緊迫の大迫力シーンを余すことなく堪能できる。
そんなIMAXのポスタービジュアルが、ついに解禁。今回の舞台である激しく燃えたぎる網走監獄を背に、正面を見据える杉元の姿。彼の目に映るのはいったい…？ 今作の魅力を最大限に研ぎ澄ました、大迫力なビジュアルに仕上がっている。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、3月13日より公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記。