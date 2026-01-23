『ズートピア２』、第98回アカデミー賞・長編アニメーション賞にノミネート！ 上戸彩の声も入ったマルチランゲージ映像解禁
ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が、第98回アカデミー賞（R）にて、長編アニメーション賞でノミネーションされた。
【写真】上戸彩をはじめ世界19言語のジュディたちの声が飛び交う『ズートピア２』マルチランゲージ映像
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園“ズートピア”を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく―。
2025年冬の公開直後から、本作は世界中で社会現象的な大ヒットとなり、アニメーション史に残る記録的快挙を次々と達成。1月22日までに、国内興行収入131億1070万円＆国内動員962万3981万人を突破し、全世界興行収入は17億1117万ドル（※日本円で2703億円／Box office mojo調べ／1ドル＝158円換算）に到達。世界興行収入ランキングでベスト9位にランクインするなど、その勢いは留まることを知らない。
さらなる記録更新に期待がかかる中、現地時間1月21日（日本時間22日）、世界最高峰の映画の祭典、第98回アカデミー賞のノミネーション発表が行われ、快進撃を続ける『ズートピア２』が長編アニメーション部門でノミネート。世界中で特大旋風を巻き起こしているジュディとニックは、新たな記録を打ち立てることができるのか？
ジュディとニックの物語を華々しく盛り上げた、世界的アーティスト、エド・シーランと世界的歌姫 シャキーラの豪華コラボレーションによる劇中歌「Zoo」はディズニー楽曲国内のストリーミング再生史上最速2500万回突破（※劇場公開日以降より ※ユニバーサル ミュージック調べ）。TikTok全世界74億回再生を記録し（※1月16日時点）、勢いはとどまることをしらない。
そしてさらに、本作の世界的大ヒットを祝し、新たな映像が到着。とある目的のため、子連れの夫婦になりきり潜入捜査を行っているジュディとニック。映像では、ミッション中のふたりを収めたスリルあふれるシーンの中で、世界19言語のジュディたちの声が飛び交う。日本版声優としてジュディを演じた上戸彩の声も登場する。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。
【写真】上戸彩をはじめ世界19言語のジュディたちの声が飛び交う『ズートピア２』マルチランゲージ映像
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園“ズートピア”を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく―。
さらなる記録更新に期待がかかる中、現地時間1月21日（日本時間22日）、世界最高峰の映画の祭典、第98回アカデミー賞のノミネーション発表が行われ、快進撃を続ける『ズートピア２』が長編アニメーション部門でノミネート。世界中で特大旋風を巻き起こしているジュディとニックは、新たな記録を打ち立てることができるのか？
ジュディとニックの物語を華々しく盛り上げた、世界的アーティスト、エド・シーランと世界的歌姫 シャキーラの豪華コラボレーションによる劇中歌「Zoo」はディズニー楽曲国内のストリーミング再生史上最速2500万回突破（※劇場公開日以降より ※ユニバーサル ミュージック調べ）。TikTok全世界74億回再生を記録し（※1月16日時点）、勢いはとどまることをしらない。
そしてさらに、本作の世界的大ヒットを祝し、新たな映像が到着。とある目的のため、子連れの夫婦になりきり潜入捜査を行っているジュディとニック。映像では、ミッション中のふたりを収めたスリルあふれるシーンの中で、世界19言語のジュディたちの声が飛び交う。日本版声優としてジュディを演じた上戸彩の声も登場する。
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。