井桁弘恵、レアな“甲冑姿”に反響「カッコいい」
女優の井桁弘恵が22日にインスタグラムを更新。西洋甲冑を身に付けたオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】井桁弘恵、ミニスカ制服姿の全身ショット
井桁が投稿したのはふくおかフィナンシャルグループのテレビCMからのオフショット。複数公開されている写真には、西洋甲冑姿の彼女が、リラックスした笑顔を見せる様子や全身ショットなどが収められている。
レアな甲冑姿にファンからは「カッコいい」の声が相次ぎ、さらに「美貌の騎士♪」「スタイルがいいから似合いますね」「美しさと可愛いさがパワーアップしてますね♪」などの声が集まっている。
■井桁弘恵（いげた ひろえ）
1997年2月3日生まれ。福岡県出身。大学進学のために上京し、2018年には、ゼクシィのCMガールオーディションに合格。11代目CMガールとなる。2019年に出演した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で女性ライダーを演じ注目を集めると、2021年にはトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）のMCに抜擢。2026年2月には出演作『教場 Requiem』が劇場公開される。
引用：「井桁弘恵」インスタグラム（@igetahiroe23）
