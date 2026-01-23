日々を“おしゃべり”で楽しくしてくれる「おしゃべりフラワー」3月12日発売 『マリオワンダー』の名物キャラが立体化
ゲーム『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』に登場した、しゃべる不思議な花「おしゃべりフラワー」が立体化され2026年3月12日に発売されることが発表。あわせて本商品を紹介する動画も公開となった。
【動画】「おしゃべりフラワー」の様々な機能を紹介する映像
おしゃべりが大好きな「おしゃべりフラワー」は1時間に2回ほど「ボーっとするのっていいよね」などランダムに様々な台詞を話してくれる。また、本体のボタンを押下することでもおしゃべりしてくれ、静かにしてほしいときはボタンを長押しすればよい。
さらに、就寝時刻や起床時刻を設定しておけば「おやすみ」「おはよう」と声をかけてくれる機能もあり、全11種類の言語に対応している。
そのほかの詳細は、任天堂の公式YouTubeチャンネルにて公開されている「おしゃべりフラワー 紹介映像」、または「おしゃべりフラワー」公式サイトからも確認可能。
「おしゃべりフラワー」は、マイニンテンドーストアや全国のゲーム取扱い店で販売。価格は4500円（税込）。
