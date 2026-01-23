ケンコバらNSC同期3ショットに「大好き世代」と反響
放送作家でタレントの野々村友紀子が22日にインスタグラムを更新。吉本総合芸能学院（NSC）の同期芸人との3ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】今や全員売れっ子！ ケンコバらNSC11期生3ショット
野々村が投稿したのは、昨年撮影されたというオフショット。写真には、NSC11期生としてデビューした同期芸人のケンドーコバヤシ、ハリウッドザコシショウと並んだ3ショットが収められている。
投稿の中で野々村は、北海道で行われたイベントで共演したことを説明しつつ、なぜか節目がちなケンドーコバヤシについて「いつものことですので気にしないでください」とつづり「直前までニコニコ喋ってましたが写真撮るとなったらわざとこんな顔するんです」とコメント。さらに「北海道最高！のはずだったのですが、、ザコシが仕事のため先に帰った後2軒目を巡って私とケンコバが大モメ」とも明かしている。
同期芸人が並んだ3ショットに、ファンからは「めちゃいい写真 大好き世代」「良い関係ですね」「同期だからの距離感ですね」などの声が集まっている。
■野々村友紀子（ののむら ゆきこ）
1974年8月5日生まれ。大阪府出身。吉本総合芸能学院（NSC）大阪校11期生。お笑いコンビ「高僧・野々村」としてデビュー。1999年にコンビを解散すると、以降は放送作家として活躍。プライベートでは2002年にお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士と結婚。2006年には長女を、2008年には次女を出産している。
引用：「野々村友紀子」インスタグラム（＠nonomura_yukiko）
