中村滉己が大学卒業という大きな節目に、2ndアルバム『Next Trad』を3月18日にリリースする。

本作は「民謡を聴く、を日常に。」をテーマに、民謡が本来持つ情感豊かな節回しや声の力を大切にしながら、現代的なサウンドやポップスの感性を融合させ、現代のリスナーが「懐かしいのに新しい」と感じられる音楽へと昇華させた 。

リード曲の「OHARA」は、伝統の精神を守りつつも今の時代を生きる人々に寄り添う、強さと優しさを備えた象徴的な一曲である 。

さらに、民謡の核心を守りながらもその表現領域を大胆に拡張するべく、異なるフィールドの第一線で活躍するクリエイターが集結した。しなこプロデュースのWe♡P や リアルピースを手掛けるサウンドプロデューサー TOSHIKI NAGASAWA、平原綾香「Jupiter」で知られる作詞家 吉元由美、Official髭男dismのサポートを務めるピアニスト 善岡慧一らが参画し、ポップス、ジャズ、クラブミュージック、映像的サウンドと民謡の情感を交差させた楽曲群を創出。ジャンルの壁を越えた協働によって、民謡は“保存”の対象から“現在進行形の音楽”へと進化を遂げている。

アルバム発売を翌日に控えた3月17日には、東京・渋谷のJZ Bratにて「アルバム発売記念ライブ」を開催する。新作の世界観をいち早く、至近距離で体感できる貴重な機会となる。2025年に邦楽界では初めてミュージック・ペンクラブ音楽賞新人賞を受賞し、今まさに勢いに乗る中村滉己が、新たな伝統を切り拓く瞬間を是非目撃して欲しい。

2nd Album『Next Trad』

2026年3月18日(水)発売

収録予定曲

OHARA《inspired by 鹿児島おはら節》

TOKYO NEO SPACE（作詞作曲：TOSHIKI NAGASAWA）

やまとのこころ（作詞：吉元由美 / 作曲：善岡慧一）

SHIGESA《隠岐しげさ節 Revival》

MINATO《秋田港の唄Revival》

The Nights（Aviciiのカバー / 三味線インスト）

津軽じょんから節（青森県民謡）

＜中村滉己 2ndアルバム『Next Trad』発売記念ライブ＞

日時：2026年3月17日(火)

会場：東京・渋谷 JZ Brat

ライブ情報 https://www.jzbrat.com/liveinfo/2026/03/#20260317